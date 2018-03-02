Анатолий Шарий высмеял «энергонезависимость» Порошенко

Знаменитый украинский блоггер Анатолий Шарий недавно в своем видео высмеял правительство Украины, а особенно - главу страны Петра Порошенко. Дело в том, что после заявления «Газпрома», в котором говорилось, что Украина больше не будет получать от компании газ, президент Украины созвал экстренное собрание, хотя до этого он заявлял, что государство «энергонезависимо».





Помимо властей, Андрей Шарий поднял на смех украинские СМИ по поводу решения Стокгольмского суда. Посмеявшись над заголовком «Киев будет диктовать условия России», он заявил, что киевские власти могут диктовать условия только гражданам Украины, которым необходимо будет значительно уменьшить потребление топлива.

Анна Котова

Шарий опубликовал запись встречи Петра Порошенко и главы «Нафтогаза» Андреем Коболевым, который рассказал о многих проблемах, сложившихся в этой ситуации. Также блогер с радостью сообщил, что власти Украины не следят за своими заявлениями, так как недавно высказались, что страна независима от российского голубого топлива. Однако, сейчас Шарий задается вопросом, а что же произошло недавно, когда правительству Украины сказали, что больше не будет поставок газа. У Порошенко, скорее всего, амнезия.