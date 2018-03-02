Анатолий Шарий высмеял «энергонезависимость» Порошенко

Шарий опубликовал запись встречи Петра Порошенко и главы «Нафтогаза» Андреем Коболевым, который рассказал о многих проблемах, сложившихся в этой ситуации. Также блогер с радостью сообщил, что власти Украины не следят за своими заявлениями, так как недавно высказались, что страна независима от российского голубого топлива. Однако, сейчас Шарий задается вопросом, а что же произошло недавно, когда правительству Украины сказали, что больше не будет поставок газа. У Порошенко, скорее всего, амнезия.
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