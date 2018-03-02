России нужны не ракеты, а мирное будущее: Собчак открыто критикует Путина

Ксения Собчак прямо раскритиковала речь президента Владимира Путина, говорившего о массовом вооружении российской армии. По мнению ведущей, России нужна мирная и обеспеченная жизнь, а не ракеты.

Никита Готский

Собчак пишет, что немного ранее некоторые отечественные общественные деятели сделали заявление, что в марте РФ будет выбирать не президента, а главнокомандующего. Она в своем сообщении в Instagram упомянула высказывание Путина о гиперзвуковом оружии и новых ядерных ракетах, это все, по мнению кандидата в президенты, говорит о том, что страна может воевать со всем цивилизационным миром.С проводимой политикой Владимира Путина Ксения категорически не согласна. Она считает, российскому государству нужна мирная жизнь, а РФ должна стать миролюбивой страной и иметь хорошие отношения со своими соседями и партнерами. Более положительная политика Москвы может, по словам Собчак, укрепить связи с мощными государствами для общей борьбы с главным врагом радикальным исламом.