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| | России нужны не ракеты, а мирное будущее: Собчак открыто критикует Путина

России нужны не ракеты, а мирное будущее: Собчак открыто критикует Путина

Вчера, 19:20
Ксения Собчак прямо раскритиковала речь президента Владимира Путина, говорившего о массовом вооружении российской армии. По мнению ведущей, России нужна мирная и обеспеченная жизнь, а не ракеты.

России нужны не ракеты, а мирное будущее: Собчак открыто критикует Путина

 

Собчак пишет, что немного ранее некоторые отечественные общественные деятели сделали заявление, что в марте РФ будет выбирать не президента, а главнокомандующего. Она в своем сообщении в Instagram упомянула высказывание Путина о гиперзвуковом оружии и новых ядерных ракетах, это все, по мнению кандидата в президенты, говорит о том, что страна может воевать со всем цивилизационным миром.

С проводимой политикой Владимира Путина Ксения категорически не согласна. Она считает, российскому государству нужна мирная жизнь, а РФ должна стать миролюбивой страной и иметь хорошие отношения со своими соседями и партнерами. Более положительная политика Москвы может, по словам Собчак, укрепить связи с мощными государствами для общей борьбы с главным врагом радикальным исламом.
Никита Готский
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