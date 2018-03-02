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| | Адвокаты Ксении Собчак подали иск в прокуратуру на Жириновского

Адвокаты Ксении Собчак подали иск в прокуратуру на Жириновского

Вчера, 19:03
Адвокаты Ксении Собчак собираются обратиться в прокуратуру с требованием об открытии административного дела об оскорблении на главу ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом рассказали представители ведущей.

Адвокаты Ксении Собчак подали иск в прокуратуру на Жириновского

 

По словам правозащитников Собчак, своими действиями Жириновский нарушил закон, оскорбив оппонента в публичном выступлении. В заявлении, которое было направлено в прокуратуру, адвокаты Собчак отмечают, что оскорбления председателя ЛДПР транслировались в прямом эфире, считав «достоянием аудитории».

Немного ранее во время политических дебатов претендент на пост главы России Ксения Собчак, после оскорбительных слов со стороны Жириновского, облила его водой. В ЦИК не стали обсуждать действия Собчак на дебатах.
Никита Готский
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