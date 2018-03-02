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| | Порошенко призвал украинцев к единению для разрушения «сценария России»

Порошенко призвал украинцев к единению для разрушения «сценария России»

Сегодня, 17:17
Президент Украины Петр Порошенко пытается вовлечь жителей страны в новую акцию «Прикрути». Лидер страны в личном микроблоге в Twitter призывает всех украинцев объединиться и уменьшить в домах температуру, чтобы «сломать планы Кремля».

Порошенко призвал украинцев к единению для разрушения «сценария России»

 

В личном Twitter-аккаунте Петра Порошенко появилась информация о новой акции под названием «Прикрути». Украинский лидер призвал жителей всех страны к единению против «очередного провоцирования со стороны Кремля». По словам Порошенко, для того, чтобы сломать «сценарий России», достаточно всего на пару дней «прикрутить» газовые вентиля и уменьшить температуру в доме на один градус. Ранее о подобной инициативе – введении ограничения на использование природного газа до 7 марта – рассказал глава Минэнергетики Игорь Насалик.

Пользователи неоднозначно отреагировали на просьбу президента и посоветовали ему самому уменьшить температуру в своем огромном особняке.
Виктория Озерова
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