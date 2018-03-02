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| | Эксперт поделился мнением относительно ухода Грудинина с теледебатов

Эксперт поделился мнением относительно ухода Грудинина с теледебатов

Сегодня, 16:54

Во время проходивших в минувший четверг кандидатов в президенты РФ студию скандально покинул Павел Грудинин. Как полагает проректор РАНХиГС Андрей Марголин, таким образом можно говорить о том, что кандидат от КПРФ продемонстрировал свою несостоятельность как публичного политика. Об этом проинформировала«Газета.ру».

 

Эксперт поделился мнением относительно ухода Грудинина с теледебатов

По словам эксперта, еще во время презентации программы Грудинина стало ясно, что она основана на хорошо всем известным популистских методах. Конкретные ответы на вопросы о способах получения финансирования или нуждающихся в сокращении расходных статей программа не дает. По сути, эти инициативы весьма опасны, ведь аргументация и фактура в них отсутствуют.

 

Андрей Марголин сообщил, что Грудинин в своей программе фактически предложил России дважды понести существенные потери на конвертации, что чревато утратой так называемой «подушки безопасности». Естественно, что при таком положении дел развивать сферы, на которых акцентировал внимание кандидат, не получится. Да и формулировка этих сфер оставляет желать лучшего.

 


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