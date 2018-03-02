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| | ВСУ отозвались о «ракетах Путина»

ВСУ отозвались о «ракетах Путина»

Сегодня, 17:11
Официальные представители Вооруженных сил Украины отозвались о недавней презентации новейших разработок российского вооружения, о которых рассказал сам Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному Собранию.

ВСУ отозвались о «ракетах Путина»

 

Игорь Романенко, являющийся генерал-лейтенантом украинских Вооруженных сил, заявил о том, что к подобным презентациям, на которых раскрывается боевой потенциал государства, следует относиться крайне серьёзно. Также Романенко заявил о том, что в России ещё с самого начала XXI века уделяют пристальное внимание разработкам новейшего вооружения, в том числе и различных типов ракет, включающих в себя ядерные энергетические установки.

Украинский военный отметил, что за такой промежуток времени российская сторона с её Венно-промышленным комплексом должна была добиться подобных результатов в разработках инновационных типов вооружений. Однако Романенко добавил, что в данный момент представленные российским президентом ракеты находятся не в полном состоянии готовности к их использованию.
Александр Вест
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