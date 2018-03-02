ВСУ отозвались о «ракетах Путина»

Официальные представители Вооруженных сил Украины отозвались о недавней презентации новейших разработок российского вооружения, о которых рассказал сам Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному Собранию.

Александр Вест

Игорь Романенко, являющийся генерал-лейтенантом украинских Вооруженных сил, заявил о том, что к подобным презентациям, на которых раскрывается боевой потенциал государства, следует относиться крайне серьёзно. Также Романенко заявил о том, что в России ещё с самого начала XXI века уделяют пристальное внимание разработкам новейшего вооружения, в том числе и различных типов ракет, включающих в себя ядерные энергетические установки.Украинский военный отметил, что за такой промежуток времени российская сторона с её Венно-промышленным комплексом должна была добиться подобных результатов в разработках инновационных типов вооружений. Однако Романенко добавил, что в данный момент представленные российским президентом ракеты находятся не в полном состоянии готовности к их использованию.