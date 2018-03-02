Украина может взымать налог с гастролирующих артистов из России

Власти Украины могут брать деньги с российских артистов за гастроли. Соответственный законопроект подан в Верховную Раду.

Никита Готский

Украина может обложить налогом артистов, приехавших в страну из РФ. Законопроект внесли 11 депутатов от четырех партий, над документом работали и внефракционные чиновники. Всего в Раду подали три законопроекта. Первый являет собой документ, определяющий особенности организации гастролей артистов, участвующих в мероприятиях в России, ЛНР и ДНР. Второй и третий предполагают изменения о гастрольных сборах и в налоговом кодексе государства.Концертные агентства, являющиеся потенциальными организаторами, не считают такие перемены ужасающими для музыкантов и актеров. Они сообщают, что объем дохода украинские налоговики не сумеют достоверно проверить, а решив взымать налог, Киев фактически разрешит гастроли артистов из Украины в России.