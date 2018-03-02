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| | Максим Галкин спрогнозировал скандальные дебаты Собчак и Жириновского 10 лет назад

Максим Галкин спрогнозировал скандальные дебаты Собчак и Жириновского 10 лет назад

Сегодня, 17:47
Телеведущий Максим Галкин выразил своё мнение о дебатах кандидатов в президенты Ксении Собчак и Владимира Жириновского. Пародист продемонстрировал, что этот скандал он предсказал ещё 10 лет в одном из своих выступлений, как сообщает VistaNews.

Максим Галкин спрогнозировал скандальные дебаты Собчак и Жириновского 10 лет назад

 

Максим Галкин представил небольшую видеонарезку, где сочетался фрагмент его номера десятилетней давности, дебатов двух политиков, цитаты актёра Алексея Серебрякова и кадров из советской комедии «Служебный роман». Многие интернет-пользователи заявили, что лучше о происходящем не мог бы сказать никто.

Некоторые, вспомнив полностью то самое выступление, отметили, что там были и другие политики, которые, видно, также понимали, что случится в будущем, потому в современных дебатах не участвовали. «Было бы смешно, если бы не было так грустно», - так комментировали отдельные интернет-пользователи, отмечая, что у Галкина получилась сатира, показывающая в слишком правдивом свете всю неприглядность споров Собчак и Жириновского.

Ирина Летинская
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