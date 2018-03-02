Максим Галкин спрогнозировал скандальные дебаты Собчак и Жириновского 10 лет назад

Максим Галкин спрогнозировал скандальные дебаты Собчак и Жириновского 10 лет назадСегодня, 17:47
Известный российский шоумен Иван Ургант поделился впечатлением о предвыборных дебатах, на которых повздорили два кандидата в президенты России.
Телеведущий Максим Галкин готов разделить сцену со скандальным кандидатом в президенты только при одном условии. Напомним, что два места ведущих ещё свободны.
Известный и остроумный телеведущий Максим Галкин высмеял интеллект супруга журналистки Ксении Собчак, актера Максима Виторгана. Недавно вызов шоумену бросила