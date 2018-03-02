Во Франции шокированы появлением в России гиперзвукового оружия

Во Франции удивлены появлением в России гиперзвукового оружия. Мнение иностранного государства озвучил бывший военный Ксавье Моро.

Никита Готский

Экс-военнослужащий ВДВ Ксавте Моро высказываясь по поводу недавнего выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием, отметив свое удивление прорывом РФ в сфере гиперзвукового оружия. При этом он сопоставил нынешнюю ситуацию с 1957 годом, когда СССР отправил в космос первый спутник.Бывший французский десантник не ожидал, что Россия так далеко продвинулась в области гмперзвуковых технологий. Для него самой неожиданостью стало то, что такое оружие уже готово к испытаниям и вскоре станет на вооружение армии РФ. Помимо того он удивлен, что Россия может конструировать ракеты с ядерной установкой.