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| | Во Франции шокированы появлением в России гиперзвукового оружия

Во Франции шокированы появлением в России гиперзвукового оружия

Сегодня, 17:04
Во Франции удивлены появлением в России гиперзвукового оружия. Мнение иностранного государства озвучил бывший военный Ксавье Моро.

Во Франции шокированы появлением в России гиперзвукового оружия

 

Экс-военнослужащий ВДВ Ксавте Моро высказываясь по поводу недавнего выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием, отметив свое удивление прорывом РФ в сфере гиперзвукового оружия. При этом он сопоставил нынешнюю ситуацию с 1957 годом, когда СССР отправил в космос первый спутник.

Бывший французский десантник не ожидал, что Россия так далеко продвинулась в области гмперзвуковых технологий. Для него самой неожиданостью стало то, что такое оружие уже готово к испытаниям и вскоре станет на вооружение армии РФ. Помимо того он удивлен, что Россия может конструировать ракеты с ядерной установкой.
Никита Готский
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