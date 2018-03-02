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| | Сайт «Миротворец» назван ООН нарушающим права человека

Сайт «Миротворец» назван ООН нарушающим права человека

Сегодня, 16:48
В Организации Объединенных Наций назвали украинский сайт «Миротворец» порталом, нарушающим права человека. В частности, этот сайт посягает на свободу слова, право на частную жизнь и презумпцию невиновности.

Сайт «Миротворец» назван ООН нарушающим права человека

 

Об этом рассказал глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро. Его возмутило, что модераторы сайта публикуют полные имена и адреса журналистов, других медийных личностей и обычных граждан. Моро подчеркивает, что такие сведения ущемляют свободу слова в стране. 

Руководитель миссии добавил, что ему, как и его подчиненным, было неприятно и удивительно наблюдать в зале суда на разбирательства по делу об убийстве Олеся Бузины большую группу радикально настроенных граждан. Их количество достигало 150 человек. Представитель ООН порекомендовал украинским полицейским принять меры для защиты независимости судопроизводства в Украине.
Дарья Светозарова
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