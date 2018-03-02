Анастасия Приходько призвала власти отмечать артистов, выступающих в РФ

Исполнительница из Украины Анастасия Приходько призвала «маркировать» всех артистов, которые давали концерты в России. Для того, чтобы люди знали об этом, она предложила властям выводить на телеэкранах соответствующие надписи.

Анна Котова

Помимо этого, она сказала, что можно сделать еще одно: на границе возвращать их обратно, а сотрудники таможенной службы должны снимать видео с артистами, которые говорят, что они предатели и во время войны они поехали в РФ выступать. Артистка считает, что такими людьми должны заниматься чиновники высшего уровня.Напоминаем, что до этого Национальный совет по телевидению и радио предложили по данному поводу ввести штрафы или уголовную ответственность для артистов, которые ездят зарабатывать деньги в Россию. Ранее Анастасия Приходько обвинила всех своих коллег в том, что они в такие тяжелые времена для страны предали Украину. Также она заявила, что, конечно, концерты в РФ приносили намного больше денег, чем в Украине. Однако она отказалась от этого, так как никакие деньги не изменят ее убеждений.