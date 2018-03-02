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| | Песков объяснил речь Путина о новом вооружении для армии

Песков объяснил речь Путина о новом вооружении для армии

Сегодня, 15:23
Дмитрий Песков объяснил, отчего конструкторы занимаются разработками нового вида вооружения. По его словам, это не повлияет на изоляцию России.

Песков объяснил речь Путина о новом вооружении для армии

 

Кремль сомнительно относится к мнению касательно того, что высказывания Владимира Путина могут оказать воздействие на изоляцию РФ в мире. Это мнение, по его словам, можно назвать неправильным. Песков утверждает, что президент уже дал объяснение своим недавним словам.

Пресс-секретарь действующего главы государства обращает внимание на то, что сообщение Владимира Путина не стоит расценивать как старт гонки вооружений. Политик напомнил, что США вышли из соглашения по ПРО и активно работают над сборкой таких систем, а это только ответная реакция Москвы на подобные действия Вашингтона. По мнению Пескова, сдерживающий фактор ядерной триады принимается всеми с точки зрения всемирной нестабильности.
Никита Готский
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