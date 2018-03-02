Янукович не просил вводить российские войска на Украину в 2014 году

Экс-президент Украины Виктор Янукович поведал общественности о своем письме к главе РФ Владимиру Путину, которое он послал в 2014 году. В своем письме он не просил направлять войска на Украину, а взывал к рассмотрению вопроса о введения полицейских миротворцев. Эту информацию он сообщил журналистам на пресс-конференции, которая проходила в Москве 2 марта.

Анна Котова

На мероприятии Виктор Янукович сообщил, что просил рассмотреть осуществление миротворческой полицейской миссии. Защита экс-главы Украины Виталий Сердюк сказал, что в скором времени они обнародуют обращение Януковича к Путину 2014 года, а достоверный текст письма они передадут в суд. Это будет сделано для того, чтобы суд все таки признал Виктора Федоровича невиновным. Также Янукович с уверенностью сказал, что в 2014 году по участникам Евромайдана стреляли из строений, которые контролировались протестующими.Напоминаем, что власти Украины возбудили уголовное дело против бывшего президента Виктора Януковича. Ему выдвинуты обвинения в государственной измене. До этого генпрокурор Украины Юрий Луценко сделал заявление, в котором сообщил, что в 2014 году Янукович направил письмо главе России Владимиру Путину с просьбой о том, чтобы он ввел войска для защиты граждан Украины.