Янукович рассказал, кто ему помогает деньгами в России

Бывший глава Украины Виктор Янукович поведал, на какие средства он проживает в России. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

Никита Готский

По словам Януковича, у него есть родственники, сын, который оказывает помощь своему родителю. Бывший президент отмечает, что испытывает некоторые сложности в настоящее время, но имеющихся денег ему хватает на жизнь, посоветовав журналистам не считать его деньги в кармане. Также экс-лидер Украины отметил отсутствие счетов в иностранных банках мира, но вместе с тем сожалеет о том, что происходит на территории нынешней Украины. Политик надеется, что кровавая война на Донбассе закончится как можно скорее.Виктор Янукович руководил Украиной с 2010 года. В 2014 году он покинул страну после митингов на Майдане и в данное время проживает в России.