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| | Захарова: Более мягкая риторика в отношении США невозможна

Захарова: Более мягкая риторика в отношении США невозможна

Сегодня, 14:25
В эфире радио «Говорит Москва» накануне побывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая рассказала о том, что реакция американской стороны на послание Федеральному собранию, которое состоялось накануне, ей понятна, но риторика в отношении США не изменится никогда и, вероятнее всего, станет еще более жесткой.

Захарова: Более мягкая риторика в отношении США невозможна

 

«Вчера мне удалось услышать все, что все, что государство должно было сделать для безопасности нас, было сделано. При этом, после того, как выступили американцы, вышел посол Антонов. Они просто не поняли, наверное, что посол работал в Министерство обороны и в МИД когда-то и занимался вопросами разоружения. По линии Госдепа сделали заряд бронебойных заявлений, а тут им сразу же ответил Антонов», - заявила Захарова.

Также она отметила, что в американском дипломатическом ведомстве прекрасно понимают, что вчера в послании было довольно четко сказано, что Россия на протяжении нескольких десятилетий постоянно предлагает все новые пути компромисса и практического взаимодействия.

«Я помню, как 5-6 лет назад собиралась конференция по ПРО с участием всех, с выкладками, и основной фокус был на то, как найти выход, чтобы система безопасности была общая. От американских коллег опять ничего», - отметила Захарова.
Николай Офицеров
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