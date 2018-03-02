Захарова: Более мягкая риторика в отношении США невозможна

В эфире радио «Говорит Москва» накануне побывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая рассказала о том, что реакция американской стороны на послание Федеральному собранию, которое состоялось накануне, ей понятна, но риторика в отношении США не изменится никогда и, вероятнее всего, станет еще более жесткой.

Николай Офицеров

», - заявила Захарова.Также она отметила, что в американском дипломатическом ведомстве прекрасно понимают, что вчера в послании было довольно четко сказано, что Россия на протяжении нескольких десятилетий постоянно предлагает все новые пути компромисса и практического взаимодействия.», - отметила Захарова.