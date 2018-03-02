Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Хоккеист Кирилл Капризов подарил Галустяну клюшку, принесшую команде победу «Искал собаку, а нашел кобру» или как москвич с женой имущество делил Ученые нашли древний папирус с историей о спасении котенка Порошенко призвал украинцев к единению для разрушения «сценария России» Марию Кохно раскритиковали за вываливающуюся грудь на встрече с мамой Андрей Леонов трогательно рассказал о своем прославленном отце Учёные раскритиковали одну из самых модных диет Зрители ТВ-шоу разглядели в небе инопланетян Янукович рассказал, кто ему помогает деньгами в России Метод навального: В Первоуральске провалилась уборка снега по новому методу Российские наёмники оказались случайными жертвами в Сирии Армагеддону будут предшествовать три дня скорби – Конспирологи
| | Пиар или "засланный казачок Путина": Собчак-Жириновский, кто кого?

Пиар или "засланный казачок Путина": Собчак-Жириновский, кто кого?

Сегодня, 15:47
В России набирает обороты политический скандал. Что характерно, он имеет место между кандидатами в президенты, которые в настоящее время не воспринимаются как главные претенденты на президентское кресло.

Пиар или "засланный казачок Путина": Собчак-Жириновский, кто кого?

 

Ксения Собчак, которая долгое время ассоциировалась у многих с «Домом-2», где долгое время являлась ведущей. По приходу в политику знаменитость стала рассуждать о том, что она озабочена вопросами того, какой должна быть Россия, уже не первый год. Тем более, что Ксения Собчак также является и журналисткой, в связи с чем ситуация набирает ещё более яркие обороты. Политик выступает со стороны оппозиции, будучи «против всех», и в то же время те самые «все» выступают против неё. Предполагается, что она и отстаивает права женщин в том числе – уже потому, что является единственной заметной фигурой среди кандидатов в президенты прекрасного пола – после того, как Катя Гордон сняла свою кандидатуру.

С другой стороны – Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР. Он в политике ещё с девяностых годов, хотя более известен своими резонансными заявлениями. Например, не так давно Жириновский прокомментировал ситуацию с Косово, заявив, что сербы должны туда обязательно вернуться. Также политика помнят за достаточно эмоциональное поведение на публике, проявляемое не один раз.

В чём же была суть конфликта между этими одиозными персонами? В том самом несколько необычном поведении во время дебатов. Владимир Жириновский достаточно резко прошёлся по личности Ксении Собчак, называя её в том числе и «засланным казачком Путина». По его словам, бывшей ведущей в политике было делать нечего. Ксения Собчак в ответ плеснула в Жириновского водой из стакана, позже в Сети пояснив, что сделала это, дабы с «дедушкой» не случился приступ. Политик подчеркнула, что считает оппонента «клоуном», который только всем мешает, причём особенно сейчас.

Однако спор на этом не закончился, и во время следующих дебатов кандидаты в президенты ещё более углубились в понятие личностей друг друга. Теперь они затронули родственников, споря о том, кто, кому и как помогал. Здесь обошлось без поливки водой, однако очевидно, что на этом дело не закончится.

Штабы партий Жириновского и Собчак взаимно недовольны оппонентами. В Сети первого считают всё-таки более виноватым, отмечая, что он несколько перешёл границы. Однако многие интернет-пользователи пришли к мнению, что здесь вообще дело не в разности взглядов на происходящее, а в желании получить пиар. Значительная часть комментаторов назвала споры Жириновского и Собчак «цирком», отмечая, что эта часть во время политических дебатов, безусловно, вызывает интерес, но не столько политический.
Ирина Летинская
Новости по теме
Ксения Собчак балатируется на президентские выборы в 2018 году
Ксения Собчак балатируется на президентские выборы в 2018 году

Всеми известная телеведущая Ксения Собчак подала свою кандидатуру на выборы в президенты России, которые состоятся 18 март 2018 года. На сбор подписей, в

Западные СМИ высказались о приезде Ксении Собчак в Ростов
Западные СМИ высказались о приезде Ксении Собчак в Ростов

Журналистка и кандидат в президенты Ксения Собчак медленно, но лучше, чем её оппоненты завоёвывает внимание коллег на Западе. Они прокомментировали её приезд в

Собчак не уверена, что ее зарегистрируют в качестве кандидата в президенты
Собчак не уверена, что ее зарегистрируют в качестве кандидата в президенты

Ведущая Ксения Собчак не имеет уверенности, что сможет зарегистрироваться, как кандидат в российские президенты. Об этом она заявила на встрече с

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости