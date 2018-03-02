Пиар или "засланный казачок Путина": Собчак-Жириновский, кто кого?

В России набирает обороты политический скандал. Что характерно, он имеет место между кандидатами в президенты, которые в настоящее время не воспринимаются как главные претенденты на президентское кресло.

Ирина Летинская

Ксения Собчак, которая долгое время ассоциировалась у многих с «Домом-2», где долгое время являлась ведущей. По приходу в политику знаменитость стала рассуждать о том, что она озабочена вопросами того, какой должна быть Россия, уже не первый год. Тем более, что Ксения Собчак также является и журналисткой, в связи с чем ситуация набирает ещё более яркие обороты. Политик выступает со стороны оппозиции, будучи «против всех», и в то же время те самые «все» выступают против неё. Предполагается, что она и отстаивает права женщин в том числе – уже потому, что является единственной заметной фигурой среди кандидатов в президенты прекрасного пола – после того, как Катя Гордон сняла свою кандидатуру.С другой стороны – Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР. Он в политике ещё с девяностых годов, хотя более известен своими резонансными заявлениями. Например, не так давно Жириновский прокомментировал ситуацию с Косово, заявив, что сербы должны туда обязательно вернуться. Также политика помнят за достаточно эмоциональное поведение на публике, проявляемое не один раз.В чём же была суть конфликта между этими одиозными персонами? В том самом несколько необычном поведении во время дебатов. Владимир Жириновский достаточно резко прошёлся по личности Ксении Собчак, называя её в том числе и «засланным казачком Путина». По его словам, бывшей ведущей в политике было делать нечего. Ксения Собчак в ответ плеснула в Жириновского водой из стакана, позже в Сети пояснив, что сделала это, дабы с «дедушкой» не случился приступ. Политик подчеркнула, что считает оппонента «клоуном», который только всем мешает, причём особенно сейчас.Однако спор на этом не закончился, и во время следующих дебатов кандидаты в президенты ещё более углубились в понятие личностей друг друга. Теперь они затронули родственников, споря о том, кто, кому и как помогал. Здесь обошлось без поливки водой, однако очевидно, что на этом дело не закончится.Штабы партий Жириновского и Собчак взаимно недовольны оппонентами. В Сети первого считают всё-таки более виноватым, отмечая, что он несколько перешёл границы. Однако многие интернет-пользователи пришли к мнению, что здесь вообще дело не в разности взглядов на происходящее, а в желании получить пиар. Значительная часть комментаторов назвала споры Жириновского и Собчак «цирком», отмечая, что эта часть во время политических дебатов, безусловно, вызывает интерес, но не столько политический.