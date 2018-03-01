«Морские котики» наготове: США решили показать, что они готовы к сухопутной войне в Сирии

Начало сухопутной военной кампании Соединенных штатов в Сирии может вызвать вхождение группы десантных кораблей США в воды Средиземного моря.

Татьяна Преображенская

Известно, что корабли двигаются на территорию зоны ответственности шестого американского флота, который находится в Средиземноморье. Задание десантников Соединенных штатов весьма тревожное. Американцы подводят группы судов с «морскими котиками» к берегам Сирии, с целью продемонстрировать свою готовность к военным действиям.На бортах американских десантных кораблей находится примерно 2000 морских пехотинцев. Следует отметить, что суды из США перевозят боевое крыло из восьми «Хариеров» и 30 вертолетов. С помощью этой техники американские десантники осуществят эффективную высадку в Сирии.