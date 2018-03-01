Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

«Мы воспитаны терпеть»: Полина Фаворская прокомментировала скандал между Жириновским и Собчак Анна Седокова изменилась до неузнаваемости НЛО целый день летал над Кливлендом и попал на камеры наблюдения Блогер побывал в кабинете Путина и раскрыл его секреты В Армении и России обрушили цены на смартфоны от Beeline и Huawei в преддверии 8 Марта Американские супермаркеты ввели ограничения на продажу оружия Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком Женщины рассказали, какие позы в сексе они ненавидят Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть СМИ: США перебросили в Сирию 600 спецназовцев и бронетехнику Не заслужили: В Интернете раскритиковали подарки для олимпийцев Эксперт отозвался о презентованном Путиным вооружении
| | «Морские котики» наготове: США решили показать, что они готовы к сухопутной войне в Сирии

«Морские котики» наготове: США решили показать, что они готовы к сухопутной войне в Сирии

Вчера, 21:39
Начало сухопутной военной кампании Соединенных штатов в Сирии может вызвать вхождение группы десантных кораблей США в воды Средиземного моря.

«Морские котики» наготове: США решили показать, что они готовы к сухопутной войне в Сирии

 

Известно, что корабли двигаются на территорию зоны ответственности шестого американского флота, который находится в Средиземноморье. Задание десантников Соединенных штатов весьма тревожное. Американцы подводят группы судов с «морскими котиками» к берегам Сирии, с целью продемонстрировать свою готовность к военным действиям.

На бортах американских десантных кораблей находится примерно 2000 морских пехотинцев. Следует отметить, что суды из США перевозят боевое крыло из восьми «Хариеров» и 30 вертолетов. С помощью этой техники американские десантники осуществят эффективную высадку в Сирии.
Татьяна Преображенская
Новости по теме
В Средиземное море вошла группа десантных кораблей ВМС США
В Средиземное море вошла группа десантных кораблей ВМС США

Группа десантников ВМС США прибыла 28 февраля в Средиземное море, пройдя по пути Гибралтарского пролива, что следует из данных слежения системы AIS. Информацию

Морские котики глохнут из-за шума кораблей - ученые
Морские котики глохнут из-за шума кораблей - ученые

Исследование ученых доказало пагубное влияние шума, исходящего от кораблей, на слуховой аппарат морских котиков. Об этом сообщает научная статья в издании

К берегам Сирии направляется ударная группировка кораблей ВМФ США
К берегам Сирии направляется ударная группировка кораблей ВМФ США

Как сообщает американская газета The Huffington Post, к красному морю выдвинулась ударная группа из шести кораблей, состоящая из пяти кораблей класса Эсминец,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости