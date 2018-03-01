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| | Жириновский накинулся на корреспондента из-за вопроса о Собчак

Жириновский накинулся на корреспондента из-за вопроса о Собчак

Вчера, 20:28
Жириновский неадекватно отреагировал на вопрос корреспондента о ссоре с Собчак. Политик накинулся на него с ругательствами и оскорблениями.

Жириновский накинулся на корреспондента из-за вопроса о Собчак

 

Владимир Жириновский, который выдвинул свою кандидатуру на выборы президента России, уже второй раз за два дня вышел из себя и оказался в центре внимания прессы. Первый скандал произошел вчера в прямом эфире канала «Россия-1» с Ксенией Собчак. Второй сегодня, когда корреспондент хотел узнать подробности вчерашнего инцидента. Жириновский пригрозил пальцем журналисту и прогнал от себя прочь.

Отметим, что в последнее время Владимир Жириновский стал очень раздражительным и злым, он даже отозвался о своих оппонентах крайне некорректно, заявив, что те - просто «политический мусор».
Пелагея Лебединская
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