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| | Навальный открыто оскорбил и высмеял Путина

Навальный открыто оскорбил и высмеял Путина

Вчера, 19:13
Российский оппозиционер Алексей Навальный раскритиковал высказывание Владимира Путина о новом вооружении России. Комментарии блогер оставил на своей странице в соцсети.

Навальный открыто оскорбил и высмеял Путина

 

Во время послания президента России Навальный вел трансляцию от всего сказанного главой Кремля. Немало высказался известный оппозиционер о речах Путина о новинках отечественного вооружения. Во время мероприятия за спиной президента на огромном экране демонстрировались огромные кадры и ролики оружия доя армии. Все это и решил обсудить Навальный.

Одну из записей он назвал «мультиком «Кинжал»». Упомянул представитель оппозиции и лазерное оружие. В Twitter Алексей назвал президента «прямо поехавшим» отметив, что тот обязался явиться на выступление с деревянным автоматом и в камуфляже.
Никита Готский
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