Навальный открыто оскорбил и высмеял Путина

Российский оппозиционер Алексей Навальный раскритиковал высказывание Владимира Путина о новом вооружении России. Комментарии блогер оставил на своей странице в соцсети.

Никита Готский

Во время послания президента России Навальный вел трансляцию от всего сказанного главой Кремля. Немало высказался известный оппозиционер о речах Путина о новинках отечественного вооружения. Во время мероприятия за спиной президента на огромном экране демонстрировались огромные кадры и ролики оружия доя армии. Все это и решил обсудить Навальный.Одну из записей он назвал «мультиком «Кинжал»». Упомянул представитель оппозиции и лазерное оружие. В Twitter Алексей назвал президента «прямо поехавшим» отметив, что тот обязался явиться на выступление с деревянным автоматом и в камуфляже.