Критикам "плохой графики" во время выступления Путина указали на их неправоту

Пользователи Интернета остались недовольны графикой видеопрезентации, показанной во время послания Владимира Путина к Федеральному собранию. Эксперты попытались доказать им свою неправоту.

Никита Готский

После выступления президента многим не понравилось качество графики видеопрезентации во время самого мероприятия. В соцсетях сообщают, что данные о войсках РФ, представленные Путиным, сегодня утром являлись зассекреченными. Блогеры в Сети поясняют, что дизайнеры к такой информации не имели права допуска из-за строгой секретности сведений о вооружении российской армии. Именно поэтому якобы хорошей графики ожидать и не следовало.В первый день весны глава РФ Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием. В ходе мероприятия он заявил, что главной целью властей является благопрлучие народа. Также он заявил о важности развития технологий в стране.