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| | Критикам "плохой графики" во время выступления Путина указали на их неправоту

Критикам "плохой графики" во время выступления Путина указали на их неправоту

Вчера, 18:49
Пользователи Интернета остались недовольны графикой видеопрезентации, показанной во время послания Владимира Путина к Федеральному собранию. Эксперты попытались доказать им свою неправоту.

Критикам "плохой графики" во время выступления Путина указали на их неправоту

 

После выступления президента многим не понравилось качество графики видеопрезентации во время самого мероприятия. В соцсетях сообщают, что данные о войсках РФ, представленные Путиным, сегодня утром являлись зассекреченными. Блогеры в Сети поясняют, что дизайнеры к такой информации не имели права допуска из-за строгой секретности сведений о вооружении российской армии. Именно поэтому якобы хорошей графики ожидать и не следовало.

В первый день весны глава РФ Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием. В ходе мероприятия он заявил, что главной целью властей является благопрлучие народа. Также он заявил о важности развития технологий в стране.
Никита Готский
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