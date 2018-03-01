В Волынской области подрались депутаты на фоне флагов Украины и ЕС

По данным местных корреспондентов, драка возникла на фоне флагов Украины, Волынской области и Евросоюза. Конфликт произошел после отказа «слугам народа», которые требовали доработать вопрос и продолжить обсуждать дальнейшие темы на заседании.
В Волынской области подрались депутаты на фоне флагов Украины и ЕССегодня, 18:00
Из украинских СМИ стало известно о том, что представителям радикалом и партии УДАР не удалось найти общий язык, в результате чего сегодняшнее заседание
В зале Верховной Рады Украины снова произошла потасовка между представителями политических кругов. На этот раз подрались депутаты из «Радикальной Партии Олега
В Верховной Раде Украины произошла драка между депутатами. Потасовка началась сразу после голосования за постановление о составе парламентских комитетов.