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| | В Волынской области подрались депутаты на фоне флагов Украины и ЕС

В Волынской области подрались депутаты на фоне флагов Украины и ЕС

Сегодня, 18:00
Луцкие депутаты подрались во время заседания, когда обсуждался вопрос сдачи в аренду земли в одном из участков города. Скандальный ролик опубликован в YouYube.

В Волынской области подрались депутаты на фоне флагов Украины и ЕС

 

По данным местных корреспондентов, драка возникла на фоне флагов Украины, Волынской области и Евросоюза. Конфликт произошел после отказа «слугам народа», которые требовали доработать вопрос и продолжить обсуждать дальнейшие темы на заседании.

 
После отказа один из чиновников включил аудиотреки, взял в руки колонку и собрался с ней пробраться в помещение. Его сподвижники устроили потасовку, заблокировав зал и начав массово выкрикивать лозунги о позоре. Также сообщается, что дрались как депутаты, так и муниципальные чиновники и неизвестные лица спортивной внешности.

Никита Готский
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