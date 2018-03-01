В Волынской области подрались депутаты на фоне флагов Украины и ЕС

Луцкие депутаты подрались во время заседания, когда обсуждался вопрос сдачи в аренду земли в одном из участков города. Скандальный ролик опубликован в YouYube.

После отказа один из чиновников включил аудиотреки, взял в руки колонку и собрался с ней пробраться в помещение. Его сподвижники устроили потасовку, заблокировав зал и начав массово выкрикивать лозунги о позоре. Также сообщается, что дрались как депутаты, так и муниципальные чиновники и неизвестные лица спортивной внешности.

Никита Готский

По данным местных корреспондентов, драка возникла на фоне флагов Украины, Волынской области и Евросоюза. Конфликт произошел после отказа «слугам народа», которые требовали доработать вопрос и продолжить обсуждать дальнейшие темы на заседании.