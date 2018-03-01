Депутат Верховной рады Украины предрек скорый развал страны

Виктор Балога, являющийся депутатом Верховной рады Украины, заявил о том, что украинское государство ожидает полный развал уже через несколько десятков лет. Следствием такого исхода станет бесполезное правительство, не принимающее нужных решений.

Александр Вест

Балога рассказал о том, что уже через 40 лет Украина может прекратить своё существование в качестве независимого государства. По мнению украинского политика, власти государства не предпринимают никаких реформ, которые повлияли бы на улучшение общего уровня жизни населения страны. Также Виктор Балога заметил, что большая часть решений, принимаемых правительством Киева, реализуются в крайне долгие сроки, а другая часть попросту приводит к негативным последствиям.По мнению Балоги, за время президентства Петра Порошенко жизнь украинцев ухудшилась минимум вдвое, что говорит об отсутствии необходимых решений, принимаемых правительством государства, которое лишь вгоняет страну в долги всё глубже.