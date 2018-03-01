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| | СМИ: США перебросили в Сирию 600 спецназовцев и бронетехнику

СМИ: США перебросили в Сирию 600 спецназовцев и бронетехнику

Сегодня, 16:45
Командование Пентагона отправило на базу международной коалиции Эт-Танф в Сирии 600 спецназовцев и бронетехнику. Об этом проинформировали турецкие СМИ.

СМИ: США перебросили в Сирию 600 спецназовцев и бронетехнику

 

США перебросили 600 военных со спецподготовкой на место международной базы в Эт-Танфе, провинции Хомс, Сирия. Также, по информации турецких газет, американское командование отправило туда и военную спецтехнику. Пока неизвестны точные цели такого шага. Основной задачей военных данной базы является охрана пограничных переходов, ведь недалеко от объекта располагаются границы Ирака и Иордании. Также в цели личного состава, по данным турецких СМИ, входит подготовка сирийских оппозиционеров.

Следует отметить, что в конце прошлого года начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов обвинил США в том, что на данном объекте в Эт-Танфе они подготавливают боевиков.
Виктория Озерова
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