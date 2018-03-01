NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Американские супермаркеты ввели ограничения на продажу оружия Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком Женщины рассказали, какие позы в сексе они ненавидят Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть СМИ: США перебросили в Сирию 600 спецназовцев и бронетехнику Не заслужили: В Интернете раскритиковали подарки для олимпийцев Эксперт отозвался о презентованном Путиным вооружении Ученые: Переворот магнитных полюсов произойдет в Южной Африке Из-за проведенных секс-тренингов Насте Рыбке запретили въезд в Таиланд Соцсети: Умерла мать известного рок-барда Вени Д'ркина Названия российского оружия сегодня знает весь мир – Путин В Москве выдвинули Тимати и Фадеева на пост президента РФ
| | За твиты об ИГ Марин Ле Пен могут посадить на 3 года

За твиты об ИГ Марин Ле Пен могут посадить на 3 года

Сегодня, 16:35
За сообщения о терриристической организации ИГ* (запрещена на территории Российской Федерации) в сети микроблогов Twitter Марин Ле Пен, возглавляющая во Франции партию «Национальный фронт», может быть заключена под стражу сроком до трёх лет.

За твиты об ИГ Марин Ле Пен могут посадить на 3 года

 

За твиты, в которых Марин Ле Пен прикрепляла снимки людей, ставших жертвами террористов, в адрес французского политического деятеля были выдвинуты официальные обвинения. Марин обвиняют в том, что она занималась распространением изображений, на которых запечатлены образы жестокости и насилия. Согласно французскому законодательству, за подобные проступки предусмотрена мера наказания в размере заключения под стражу сроком до трёх лет, а также штраф в размере 75 тысяч евро.

Из-за своих твитов ранее Ле Пен лишилась депутатской неприкосновенности.Таметим, твиты, в которых политик показывала жертв террористов, были опубликованы ещё три года назад.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Александр Вест
Новости по теме
Марин Ле Пен лишили депутатской неприкосновености
Марин Ле Пен лишили депутатской неприкосновености

Французское национальное собрание лишило депутатской неприкосновенности Марин Ле Пен после публикаций на ее странице в Twitter снимков зверств ИГИЛ*

Марин Ле Пен уверена, что Евросоюз уже мертв
Марин Ле Пен уверена, что Евросоюз уже мертв

Лидер французского общественного движения «Национальный фронт» Марин Ле Пен уверена, что Евросоюз уже нежизнеспособен по всем параметрам. Об этом политик

Марин Ле Пен назвала Францию
Марин Ле Пен назвала Францию "постоянной мишенью для террористов"

Возглавляющая партию «Национальный фронт» Марин Ле Пен накануне выступила с заявлением, согласно которому, Франция превратилась в постоянную мишень для

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости