За твиты об ИГ Марин Ле Пен могут посадить на 3 года

За сообщения о терриристической организации ИГ* (запрещена на территории Российской Федерации) в сети микроблогов Twitter Марин Ле Пен, возглавляющая во Франции партию «Национальный фронт», может быть заключена под стражу сроком до трёх лет.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Александр Вест

За твиты, в которых Марин Ле Пен прикрепляла снимки людей, ставших жертвами террористов, в адрес французского политического деятеля были выдвинуты официальные обвинения. Марин обвиняют в том, что она занималась распространением изображений, на которых запечатлены образы жестокости и насилия. Согласно французскому законодательству, за подобные проступки предусмотрена мера наказания в размере заключения под стражу сроком до трёх лет, а также штраф в размере 75 тысяч евро.Из-за своих твитов ранее Ле Пен лишилась депутатской неприкосновенности.Таметим, твиты, в которых политик показывала жертв террористов, были опубликованы ещё три года назад.