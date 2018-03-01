За твиты об ИГ Марин Ле Пен могут посадить на 3 года

За твиты, в которых Марин Ле Пен прикрепляла снимки людей, ставших жертвами террористов, в адрес французского политического деятеля были выдвинуты официальные обвинения. Марин обвиняют в том, что она занималась распространением изображений, на которых запечатлены образы жестокости и насилия. Согласно французскому законодательству, за подобные проступки предусмотрена мера наказания в размере заключения под стражу сроком до трёх лет, а также штраф в размере 75 тысяч евро.
Из-за своих твитов ранее Ле Пен лишилась депутатской неприкосновенности.Таметим, твиты, в которых политик показывала жертв террористов, были опубликованы ещё три года назад.