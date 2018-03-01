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| | Быдло во власти: Лена Миро назвала депутатов халтурщиками, нахлебниками и идиотами

Быдло во власти: Лена Миро назвала депутатов халтурщиками, нахлебниками и идиотами

Сегодня, 16:06
Популярная блогерша Лена Миро рассказала подписчикам о своём отношении к нынешним представителям власти в России. По мнению блогерши, в данный момент в России у власти стоит обыкновенное быдло, идиоты и нахлебники.

Быдло во власти: Лена Миро назвала депутатов халтурщиками, нахлебниками и идиотами

 

Рассказывая о российских чиновниках, Миро упомянула Ивана Сухарева, представляющего ЛДПР. Комментируя внешний вид политика, Лена заметила неотъемлемые атрибуты чиновника в виде золотых гербов РФ у него в кабинете, а также засаленный чубчик, являющийся признаком трамвайного быдла. Блогерша заявила, что быть быдлом – это совсем не страшно, а реальные ужасы начинаются там, где быдло прорывается к власти и устанавливает законы, так как Сухарев выступает за отстранение актёров с антироссийскими взглядами в проектах с госфинансированием.

Миро напомнила, что соответствующий запрос уже был направлен от депутата Владимиру Мединскому, который, по мнению Лены, является быдлом, но быдлом с рангом повыше Сухарева. Блогерша также добавила, что живя на государственные средства, пополняемые налогами простых граждан, российские депутаты умудряются делать жизнь вокруг них только хуже.
Александр Вест
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