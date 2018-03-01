Депутат Слуцкий опроверг обвинения в домогательствах со стороны журналисток

Российский депутат Леонид Слуцкий опровергает обвинения в домогательстве со стороны корреспонденток. По его словам, такого никогда не было.

Никита Готский

Конфликт вокруг Слуцкого развивается с 22 февраля. В тот день репортер «Дождя» Елизавета Антонова во время беседы с председателем ЛДПР Владимиром Жириновским сообщила тому о сексуальных домогательствах Слуцкого к трудящимся журналисткам в Госдуме. Сама Антонова не сталкивалась с этим, но слышала о таких случаях от коллег. Жириновский отметил, что ранее никогда о таком не слышал, но обещал проверить полученные сведения.«Дождь» выпустил на своем сайте данные, сообщая о троих журналистках, якобы подвергавшихся домогательствах со стороны Слуцкого. Депутат называет подобную информацию провокацией перед выборами, отмечая, что ему приятно подобное сравнение с продюсером Харви Вейнштейном, которого обвинили во многих домогательствах к актрисам Голливуда.