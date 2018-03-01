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| | Депутат Слуцкий опроверг обвинения в домогательствах со стороны журналисток

Депутат Слуцкий опроверг обвинения в домогательствах со стороны журналисток

Сегодня, 15:40
Российский депутат Леонид Слуцкий опровергает обвинения в домогательстве со стороны корреспонденток. По его словам, такого никогда не было.

Депутат Слуцкий опроверг обвинения в домогательствах со стороны журналисток

 

Конфликт вокруг Слуцкого развивается с 22 февраля. В тот день репортер «Дождя» Елизавета Антонова во время беседы с председателем ЛДПР Владимиром Жириновским сообщила тому о сексуальных домогательствах Слуцкого к трудящимся журналисткам в Госдуме. Сама Антонова не сталкивалась с этим, но слышала о таких случаях от коллег. Жириновский отметил, что ранее никогда о таком не слышал, но обещал проверить полученные сведения.

«Дождь» выпустил на своем сайте данные, сообщая о троих журналистках, якобы подвергавшихся домогательствах со стороны Слуцкого. Депутат называет подобную информацию провокацией перед выборами, отмечая, что ему приятно подобное сравнение с продюсером Харви Вейнштейном, которого обвинили во многих домогательствах к актрисам Голливуда.
Никита Готский
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