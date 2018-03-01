Леонид Слуцкий уснул на послании Путина Федеральному собранию

В Сети активно обсуждают депутата Леонида Слуцкого, которого так утомила речь российского президента, что он не смог сдержать себя и уснул прямо на выступлении Владимира Путина. Некоторые пользователи уже начали придумывать шутки относительно того, что Слуцкий заменяет Дмитрия Медведева, который неоднократно засыпал на подобных мероприятиях. Автор фотографии, на которой парламентарий сидит, слушая речь президента с закрытыми глазами, заявил о том, что он попросту уснул, автоматически поднимая голову, когда она начинала падать.
Напомним, депутат и без своего неподобающего поведения попал в центр общественного внимания из-за того, что несколько журналисток рассказали о попытках сексуального домогательства, совершённых Леонидом Слуцким.