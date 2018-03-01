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| | Лукашенко: России следует ожидать ответа Белоруссии из-за ограничения поставок молока

Лукашенко: России следует ожидать ответа Белоруссии из-за ограничения поставок молока

Сегодня, 15:18
Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии, обсудил сложившуюся ситуацию с поставками белорусского молока в Российскую Федерацию с Михаилом Русым, являющимся замом премьер-министра.

Лукашенко: России следует ожидать ответа Белоруссии из-за ограничения поставок молока

 

Президент Белоруссии заявил о том, что Россия вскоре столкнётся с последствиями введённого запрета на ввоз молочной продукции белорусского производства на территорию РФ. Лукашенко отметил, что подобные решения российского правительства не останутся безответными, так как в Белоруссии поведение России терпеть не станут. Напомним, временные ограничения на ввоз белорусского молока на территорию РФ был введён в минувший понедельник, 22 февраля. Что касается запрета на ввоз молочной продукции, он вступит в свою полную силу уже 6 марта нынешнего года.

Александр Лукашенко также заявил о том, что в таком случае молочную продукцию они будут реализовывать с помощью других заинтересованных сторон, которые смогут продавать его России по ещё большей цене, если русские уже объелись молоком из Новой Зеландии.
Александр Вест
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