Лукашенко: России следует ожидать ответа Белоруссии из-за ограничения поставок молока

Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии, обсудил сложившуюся ситуацию с поставками белорусского молока в Российскую Федерацию с Михаилом Русым, являющимся замом премьер-министра.

Александр Вест

Президент Белоруссии заявил о том, что Россия вскоре столкнётся с последствиями введённого запрета на ввоз молочной продукции белорусского производства на территорию РФ. Лукашенко отметил, что подобные решения российского правительства не останутся безответными, так как в Белоруссии поведение России терпеть не станут. Напомним, временные ограничения на ввоз белорусского молока на территорию РФ был введён в минувший понедельник, 22 февраля. Что касается запрета на ввоз молочной продукции, он вступит в свою полную силу уже 6 марта нынешнего года.Александр Лукашенко также заявил о том, что в таком случае молочную продукцию они будут реализовывать с помощью других заинтересованных сторон, которые смогут продавать его России по ещё большей цене, если русские уже объелись молоком из Новой Зеландии.