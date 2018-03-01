Названия российского оружия сегодня знает весь мир – Путин

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как сказалась на России военная операция в Сирии, и прокомментировал прогресс в оборонной отрасли страны. Итоги присутствия российских войск в САР таковы, что весь мир сегодня знает названия российского оружия.

Дарья Светозарова

Описывая оборонный потенциал страны, глава государства упоминает о трехстах образцах техники, принятой на вооружение, о восьмидесяти новых межконтинентальных баллистических ракет, которые теперь входят в состав РВСН. Владимир Владимирович подчеркнул, что сегодня в РФ существует сплошное радиолокационное поле, которое предупредит о ракетной атаке. При этом произошел рывок и в развитии БПЛА. Укомплектованность российских войск беспилотниками достигла 95-100%.Чтобы присутствующие оценили, масштабы прогресса, глава государства рассказал, что после распада Советского союза Россия утратила 40% военного потенциала, а на ведущих оборонных предприятиях заправляли американские инспекторы.