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| | Названия российского оружия сегодня знает весь мир – Путин

Названия российского оружия сегодня знает весь мир – Путин

Сегодня, 14:04
Президент России Владимир Путин рассказал о том, как сказалась на России военная операция в Сирии, и прокомментировал прогресс в оборонной отрасли страны. Итоги присутствия российских войск в САР таковы, что весь мир сегодня знает названия российского оружия.

Названия российского оружия сегодня знает весь мир – Путин

 

Описывая оборонный потенциал страны, глава государства упоминает о трехстах образцах техники, принятой на вооружение, о восьмидесяти новых межконтинентальных баллистических ракет, которые теперь входят в состав РВСН. Владимир Владимирович подчеркнул, что сегодня в РФ существует сплошное радиолокационное поле, которое предупредит о ракетной атаке. При этом произошел рывок и в развитии БПЛА. Укомплектованность российских войск беспилотниками достигла 95-100%.

Чтобы присутствующие оценили, масштабы прогресса, глава государства рассказал, что после распада Советского союза Россия утратила 40% военного потенциала, а на ведущих оборонных предприятиях заправляли американские инспекторы.
Дарья Светозарова
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