Совбез в шоке от растрат США на «сдерживание агрессии» в Европе

В Совбезе в шоке от того, что США выделило 6,5 млрд долларов из военного финансирования на «сдерживание агрессии» в Европе. Об этом журналистам сообщил Александр Венедиктов, который занимает пост помощника главы Совета Безопасности России.

Анна Котова

Недавно администрация правительства США представила конгрессу план бюджета на 2019 финансовый год. Из документа стало известно, что глава США Дональд Трамп планирует примерно 700 млрд долларов вывести из бюджета. Эти деньги, как говорится в бумагах, пойдут на военные расходы. Александр Венедиктов сообщил, что больше всего удивления вызывает пункт, по которому на «сдерживание агрессии» в Европе должно быть выделено 6,5 млрд долларов. Такое же чувство у чиновников РФ вызывает то, что одобрение должно получить финансовая поддержка организации какой-то «умеренной оппозиции в Сирии».Также Венедиктов поведал, что США планирует продолжить повышать военноспособность своего государства, а также выделение оружия украинским силовым структурам.