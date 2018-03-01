Кадырову дали два года условно за фразу "Крым - это Украина"

Сулейману Кадырову, жителю Феодосии, вынесли приговор в виде двух лет лишения свободы условно за то, что он в интернете призывал нарушать территориальную целостность России. Также на такой же срок ему запрещается вести публичную деятельность.

Анна Котова

Такой приговор был принят из-за того, что в 2016 году Сулейман Кадыров в Facebook перепостил видео, под которым оставил комментарий со словами «Крым – это Украина. Всегда была, есть и будет». Отметим, что в записи показывалось и рассказывалось об организации карательного отряда «Крым», который планировалось отправить на полуостров и в Донбасс. Адвокат Кадырова утверждает, что его клиент не смотрел до конца запись.Активист крымско-татарского национального движения Нариман Джелялов сообщил, что данная ситуация полностью нарушает свободы человека. Также он говорит, что Кадыров просто высказал свое мнение, он же не начал организовывать вооруженную борьбу, а запрещать высказывать свое мнение человеку нельзя. Отметим, что защита обвиняемого собирается подать апелляцию по поводу решения Феодосийского суда.Напоминаем, что Верховный суд РФ планирует смягчить наказание за распространение и репосты запрещенных материалов. Власти пока не определились, но специалисты это предложение поддержали.