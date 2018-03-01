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| | Памфилова: ЦИК не занимается оценкой поведения кандидатов на дебатах

Памфилова: ЦИК не занимается оценкой поведения кандидатов на дебатах

Сегодня, 13:29
Элла Памфилова, являющаяся официальным председателем Центризбиркома РФ, заявила о том, что ЦИК не заинтересован в отслеживании и оценке поведения отдельных кандидатов в президенты во время проведения дебатов.

Памфилова: ЦИК не занимается оценкой поведения кандидатов на дебатах

 

Председатель ЦИК рассказала о том, что оценка и анализ поведения отдельных кандидатов в президенты РФ во время их дебатов не является частью обязанностей Центризбиркома. Элла Памфилова отметила, что поступки и высказывания кандидатов, участвующих в официальных дебатах, лишь являются отражением их уровня воспитанности, а также показателем развитости их этики. Элла Памфилова обратила внимание, что поведение кандидатов в президенты РФ оценивается зрительской аудиторией, которая впоследствии определяет, кто из них достоин голоса на выборах.

Также Памфилова добавила, что компетенция ЦИК заключается в равномерном распределении эфирного времени на телевидении между всеми кандидатами. Напомним, данные заявления стали реакцией Эллы Пампфиловой на недавние дебаты, в которых Владимир Жириновский был облит водой Ксенией Собчак за жесткие нецензурные высказывания в её сторону.
Александр Вест
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