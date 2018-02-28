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| | Володин прокомментировал секс-скандал вокруг Слуцкого

Володин прокомментировал секс-скандал вокруг Слуцкого

Вчера, 22:59
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин дал комментарии по поводу секс-скандала, разгоревшегося вокруг депутат ЛДПР Леонида Слуцкого. Спикер объявил, что «мимо» ситуация не пройдет и порекомендовал пострадавшим журналисткам пожаловаться в специальное ведомство.

Володин прокомментировал секс-скандал вокруг Слуцкого

 

Вячеслав Володин впервые пообщался с журналистами по поводу секс-скандала вокруг Слуцкого. Спикер Госдумы сообщил, что еще 23 февраля провел встречу с главами всех фракций парламента. Парламентарий сообщил, что пока говорить о том, кто виноват рано. Володин считает, что конфликт нужно решать только на правовом пространстве. Пострадавшим журналисткам он порекомендовал подать жалобу в думскую комиссию по этике.

Напомним, что 22 февраля стало известно, что две журналистки, выступившие анонимно, инкриминировали депутату ЛДПР Леонида Слуцкому сексуальные домогательства. Открыто против парламентария выступила заместитель главредактора RTVi Екатерина Котрикадзе.
Виктория Озерова
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