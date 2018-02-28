Володин прокомментировал секс-скандал вокруг Слуцкого

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин дал комментарии по поводу секс-скандала, разгоревшегося вокруг депутат ЛДПР Леонида Слуцкого. Спикер объявил, что «мимо» ситуация не пройдет и порекомендовал пострадавшим журналисткам пожаловаться в специальное ведомство.

Виктория Озерова

Вячеслав Володин впервые пообщался с журналистами по поводу секс-скандала вокруг Слуцкого. Спикер Госдумы сообщил, что еще 23 февраля провел встречу с главами всех фракций парламента. Парламентарий сообщил, что пока говорить о том, кто виноват рано. Володин считает, что конфликт нужно решать только на правовом пространстве. Пострадавшим журналисткам он порекомендовал подать жалобу в думскую комиссию по этике.Напомним, что 22 февраля стало известно, что две журналистки, выступившие анонимно, инкриминировали депутату ЛДПР Леонида Слуцкому сексуальные домогательства. Открыто против парламентария выступила заместитель главредактора RTVi Екатерина Котрикадзе.