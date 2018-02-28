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| | В Пентагоне рассказали, как будут бороться с Россией и Китаем

В Пентагоне рассказали, как будут бороться с Россией и Китаем

Вчера, 21:17
В оборонном ведомстве США обозначили главные угрозы. Выяснилось. Что безопасности страны угрожают Северная Корея, Россия и даже Китай. Ситуация с Пхеньяном сложилась самая напряженная, а Россию назвали «значительной угрозой».

В Пентагоне рассказали, как будут бороться с Россией и Китаем

 

В Вашингтоне собираются прибегать в отношении КНДР к мерам обычной превентивной обороны, а против Китая и РФ будут использовать средства космической защиты и информационной обороны, то бишь киберзащиты. Подчеркивается, что КНДР представляет опасность в краткосрочной перспективе, зато Россия обозначается, как самая значительная, ибо несет угрозу самому существованию Соединенных Штатов.

Сотрудник Пентагона Джон Хайтен отметил, что оборонное министерство США выстраивает оборонную политику в отношении разных держав. Каждого потенциального противника Штаты намерены изучать по отдельности и подходить индивидуально.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что России стоит опасаться ядерного удара со стороны США. Он уточнил. Что у Вашингтона есть нестратегические запасы ядерного оружия.
Дарья Светозарова
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