В Пентагоне рассказали, как будут бороться с Россией и Китаем

В оборонном ведомстве США обозначили главные угрозы. Выяснилось. Что безопасности страны угрожают Северная Корея, Россия и даже Китай. Ситуация с Пхеньяном сложилась самая напряженная, а Россию назвали «значительной угрозой».

Дарья Светозарова

В Вашингтоне собираются прибегать в отношении КНДР к мерам обычной превентивной обороны, а против Китая и РФ будут использовать средства космической защиты и информационной обороны, то бишь киберзащиты. Подчеркивается, что КНДР представляет опасность в краткосрочной перспективе, зато Россия обозначается, как самая значительная, ибо несет угрозу самому существованию Соединенных Штатов.Сотрудник Пентагона Джон Хайтен отметил, что оборонное министерство США выстраивает оборонную политику в отношении разных держав. Каждого потенциального противника Штаты намерены изучать по отдельности и подходить индивидуально.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что России стоит опасаться ядерного удара со стороны США. Он уточнил. Что у Вашингтона есть нестратегические запасы ядерного оружия.