Курц назвал Россию супердержавой, способной повлиять на ситуацию в Сирии

31-летний австрийский канцлер Себастьян Курц считает Россию супердержавой и уверен, что страна сможет повлиять на ситуацию, которая сложилась в Сирии.

Такое заявление сделал Курц во время пресс-конференции после переговоров с Владимиром Путиным. Канцлер Австрии надеется, что переговоры по ситуации в САР в скором времени будут возобновлены. Именно Россию просит Себастьян Курц повлиять на обе стороны конфликта начать активный переговорный процесс. По словам федерального канцлера, у России есть и влияние, и ответственность.Рабочий визит Себастьяна Курца в Россию связан с обсуждением нескольких вопросов. Во время переговоров с главой Российской Федерации были рассмотрены вопросы о Ближнем Востоке, двусторонних отношениях России и Австрии. Также была поднята тема Украины.Напомним, совбезом ООН 24 февраля принята резолюция по прекращению боевых действий на 30 дней с целью оказания гуманитарной помощи. Сирийские боевики сорвали гуманитарную миссию.