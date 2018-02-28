Порошенко обнищал и жалуется на несладкую жизнь

Глава украинского государства заявил, что его доходы снизились по сравнению с теми, которые он получал до избрания на высший государственный пост. Тут же Петр Алексеевич уточнил, что является единственным президентом, у которого наблюдается такая динамика. Вместе с тем украинский лидер уверяет, что не носит «розовых очков» и прекрасно осведомлен обо всех проблемах вверенной ему державы.
Ранее Порошенко рассказал, что жизнь украинцев не претерпела качественного улучшения, что, впрочем, не помешало ему провести беззаботный отпуск на Мальдивах стоимостью в полмиллиона долларов. При этом пресс-представители украинского лидера тут же уточнили, что платил за отдых президент из своего кармана.