Порошенко обнищал и жалуется на несладкую жизнь

Президент Украины Петр Порошенко, который продолжает оставаться владельцем кондитерской компании Roshen, посетовал на ухудшение своего материального положения. Как выяснилось, жизнь украинского шоколадного короля совсем не сладкая, однако от подробностей он уклонился.

Дарья Светозарова

Глава украинского государства заявил, что его доходы снизились по сравнению с теми, которые он получал до избрания на высший государственный пост. Тут же Петр Алексеевич уточнил, что является единственным президентом, у которого наблюдается такая динамика. Вместе с тем украинский лидер уверяет, что не носит «розовых очков» и прекрасно осведомлен обо всех проблемах вверенной ему державы.Ранее Порошенко рассказал, что жизнь украинцев не претерпела качественного улучшения, что, впрочем, не помешало ему провести беззаботный отпуск на Мальдивах стоимостью в полмиллиона долларов. При этом пресс-представители украинского лидера тут же уточнили, что платил за отдых президент из своего кармана.