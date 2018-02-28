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| | Савченко жалеет о несломленных костях Порошенко

Савченко жалеет о несломленных костях Порошенко

Вчера, 20:51
Народный депутат Украины Надежда Савченко дала комментарии относительно протестных мероприятий у стен Верховной Рады. По ее словам, нет смысла в том, что митингующие дерутся друг с другом, если ломаются кости не народных депутатов и президента Петра Порошенко, а обычных украинцев.

Савченко жалеет о несломленных костях Порошенко

 

Парламентарий от фракции «Батькiвщина» отметила, что столкновения возле парламента не задели никого из народных избранников . Несмотря на то, что демонстранты принесли с собой автопокрышки, их так и не подожгли, и Савченко подчеркивает: пока пламя не вспыхнуло, говорить о серьезной угрозе нардепам преждевременно. Надежда Викторовна добавила, что сожалеет о драке между митингующими и полицией, которая на самом деле с народом, но вынуждена подчиняться приказам вздорных политиков.

Во время столкновений 27 февраля пострадали более десяти стражей порядка. В Киевском главке МВД сообщили, что степень тяжести травм сотрудников правоохранительных органов уточняется, а самому столкновению дается правовая оценка.
Дарья Светозарова
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