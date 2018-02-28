Порошенко: Киев не примет украинские корабли от России без Крыма

Глава Украины Петр Порошенко прокомментировал предложение президента России Владимира Путина вернуть корабли, находящиеся на полуострове. По словам Порошенко, Киев не примет морские судна без Крыма.

Домбровский Сергей

В январе этого года Путин предложил Украине забрать корабли, находящиеся на полуострове. Глава РФ готов допустить специалистов из соседней державы для уничтожения суден, которые находятся в плачевном состоянии. Более новые корабли могут вернуться на Украину. Порошенко отверг это предложение. Киев примет морскую технику только в комплекте с Крымом, другие варианты не рассматриваются. Порошенко собирается до конца отстаивать позицию о необходимости вернуть полуостров в состав Украины.Ранее такую же точку зрения выразил премьер Украины Владимир Гройсман, посоветовав Путину вернуть Крым. Услышав высказывания политиков соседнего государства, зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич усомнился в адекватности государственных деятелей.