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| | Порошенко: Киев не примет украинские корабли от России без Крыма

Порошенко: Киев не примет украинские корабли от России без Крыма

Вчера, 20:14
Глава Украины Петр Порошенко прокомментировал предложение президента России Владимира Путина вернуть корабли, находящиеся на полуострове. По словам Порошенко, Киев не примет морские судна без Крыма.

Порошенко: Киев не примет украинские корабли от России без Крыма

 

В январе этого года Путин предложил Украине забрать корабли, находящиеся на полуострове. Глава РФ готов допустить специалистов из соседней державы для уничтожения суден, которые находятся в плачевном состоянии. Более новые корабли могут вернуться на Украину. Порошенко отверг это предложение. Киев примет морскую технику только в комплекте с Крымом, другие варианты не рассматриваются. Порошенко собирается до конца отстаивать позицию о необходимости вернуть полуостров в состав Украины.

Ранее такую же точку зрения выразил премьер Украины Владимир Гройсман, посоветовав Путину вернуть Крым. Услышав высказывания политиков соседнего государства, зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич усомнился в адекватности государственных деятелей.
Домбровский Сергей
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