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| | Украина хочет вернуть Крым с помощью троллейбусов

Украина хочет вернуть Крым с помощью троллейбусов

Вчера, 19:40
Украинский чиновник сообщил о реализации проекта троллейбусного маршрута между Геническом и Керчью с целью вовзращения Крымского полуострова в состав Украины. По мнению политика, объединение херсонского города с крымским через троллейбусный путь продемонстрирует единство Украины.

Украина хочет вернуть Крым с помощью троллейбусов

 

Мэр Геническа, входящего в состав украинской Херсонской области, сообщил о начале реализации плана присоединения Крымского полуострова к территории Украины. По мнению чиновника, положительное влияние на это может оказать троллейбусный путь между херсонскими и крымскими городами. Мэр полагает, что маршрутный путь из Гениченска в Керчь покажет единство территорий страны, будет примером всей украинской общественности и патриотам.

Кроме того, по словам чиновника, существование данного пути позволит поддержать граждан Украины в Крыму, которые «находятся под гнетом России», «терпят унизительное насилие» российской власти.

По результатам референдума, Крым был причислен к территориям РФ в 2014 году. Голосование показало, что почти 97% жителей полуострова захотели присоединиться к России.
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