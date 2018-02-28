Украина хочет вернуть Крым с помощью троллейбусов

Украинский чиновник сообщил о реализации проекта троллейбусного маршрута между Геническом и Керчью с целью вовзращения Крымского полуострова в состав Украины. По мнению политика, объединение херсонского города с крымским через троллейбусный путь продемонстрирует единство Украины.

Мэр Геническа, входящего в состав украинской Херсонской области, сообщил о начале реализации плана присоединения Крымского полуострова к территории Украины. По мнению чиновника, положительное влияние на это может оказать троллейбусный путь между херсонскими и крымскими городами. Мэр полагает, что маршрутный путь из Гениченска в Керчь покажет единство территорий страны, будет примером всей украинской общественности и патриотам.Кроме того, по словам чиновника, существование данного пути позволит поддержать граждан Украины в Крыму, которые «находятся под гнетом России», «терпят унизительное насилие» российской власти.По результатам референдума, Крым был причислен к территориям РФ в 2014 году. Голосование показало, что почти 97% жителей полуострова захотели присоединиться к России.