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| | Муж Собчак отреагировал на высказывания Жириновского относительно его жены

Муж Собчак отреагировал на высказывания Жириновского относительно его жены

Вчера, 18:53
Российский режиссер Максим Виторган, муж кандидата на пост главы России Ксении Собчак отреагировал на высказывания руководителя ЛДПР относительно его жены. По мнению Виторгана, Владимир Жириновский «больной человек».

Муж Собчак отреагировал на высказывания Жириновского относительно его жены

 

Политик только на публике храбрится, а за пределами съемочной площадки при взгляде на лидера ЛДПР хочется плакать, настолько жалко становится психически неуравновешенного человека. Виторган не собирается портить себе нервы из-за каждого «больного человека». Режиссер намерен игнорировать государственного деятеля, поскольку он повел себя недостойно по отношению к журналистке. Скандал произошел на телевизионных дебатах. В студии собрались претенденты на должность президента России.

Жириновский перебил речь представителя партии «Общероссийский народный союз» Сергея Бабурина. Собчак попыталась успокоить лидера ЛДПР, но тот разозлился еще больше. Жириновский начал оскорблять ведущую и советовал ей вернуться в «Дом-2». Журналистка не вытерпела такого отношения и окатила политика водой. После этого Жириновский перестал контролировать себя и начал материться в прямом эфире.
Домбровский Сергей
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