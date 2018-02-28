Путин: Санкции против России – бессмысленное и вредное занятие

Веденные против РФ санкции наносят ущерб не только России, но и странам Европы, поэтому введение новых запретных мер является бессмысленным и вредным занятием. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Виктория Озерова

Владимир Путин провел встречу с представителями СМИ по результатам переговоров с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Одной из тем конференции стали санкции. Российский лидер высказал свою точку зрения на этот счет. Он отметил, что все введенные против РФ запреты на самом деле наносят вред и другим странам, в частности членам Евросоюза, а кому было причинено ущерба больше – еще неизвестно. Главное же то, что цели, которые ставили перед собой авторы санкций, не были достигнуты, поэтому введение запретных мер – бессмысленное и вредное занятие.Также Владимир Путин отметил, что РФ готова сделать все от нее зависящее, чтобы исправить ситуацию.