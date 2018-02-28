Эксперты прогнозируют судьбу Медведева после президентской гонки

По мнению источника, близкого к Кремлю, действующий премьер-министр России Дмитрий Медведев останется на этой должности после президентской гонки. Глава правительства неплохо справляется с возложенными на него обязанностями.

Домбровский Сергей

По словам эксперта, Медведев четко выстроил связь действующего лидера РФ Владимира Путина с Кабинетом министров. Премьер выполняет все задачи, поставленные президентом, и поддерживает политику руководителя государства. В отличие от Медведева, некоторые из его помощников лишатся своих кресел. Покрыта мраком участь вице-премьеров Сергея Приходько (из-за информации о связи с сотрудницей эскорт-услуг Настей Рыбкой) и Виталия Мутко. Последний сделал неплохую карьеру, но после отстранения сборной России от участия в Олимпиаде-2018 его имя ассоциируется у людей с допинговым скандалом.Шансы задержаться на посту у Владимира Мединского тоже невелики. Министра культуры обвиняли в некачественном написании и защиты диссертации. На фоне своих помощников Дмитрий Медведев выделяется в лучшую сторону.