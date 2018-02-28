«Спрыснула дедушку»: Ксения Собчак прокомментировала телеэфир с Владимиром Жириновским

«Спрыснула дедушку»: Ксения Собчак прокомментировала телеэфир с Владимиром ЖириновскимСегодня, 17:50
Претендент на должность главы России журналистка Ксения Собчак вылила на лидера ЛПДР Владимира Жириновского стакан воды, дабы охладить разгорячившегося
Ксения Собчак рассказала об участии в ток-шоу «Время покажет» на Первом канале. По словам телеведущей, она «побывала в аду».
В недавнем интервью Владимира Жириновского о браке не по любви была упомянута Ксения Собчак. Певица решила посмеяться над политиком на своей странице в