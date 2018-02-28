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| | «Спрыснула дедушку»: Ксения Собчак прокомментировала телеэфир с Владимиром Жириновским

«Спрыснула дедушку»: Ксения Собчак прокомментировала телеэфир с Владимиром Жириновским

Сегодня, 17:50
Кандидат в президенты Ксения Собчак рассказала, как прошёл телеэфир с участием лидера Владимира Жириновского. Политик отметила, что ей даже пришлось даже «спрыснуть дедушку», у которого мог начаться приступ.

«Спрыснула дедушку»: Ксения Собчак прокомментировала телеэфир с Владимиром Жириновским

 

Ксения Собчак выставила отрывок программы в Instagram, где видно, как Владимир Жириновский достаточно бурно выражается. По её словам, лидер ЛДПР «прямо зашёлся в сквернословии». «Наверное, со стороны это выглядело грустно. А если чуточку обдумать происшедшее, становится ещё грустнее», - отметила Ксения Собчак, подчеркнув, что Владимир Жириновский не изменился с девяностых, оставшись «клоуном и хамом».

Из-за этого, как считает кандидат в президенты, остальные испытывают затруднение в обсуждении «действительно важных вещей». Большинство поклонников согласились с ней, отметив, что Владимир Жириновский во время телеэфира вёл себя совсем неприемлемо, как сообщает VladTime.

Ирина Летинская
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