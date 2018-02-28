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| | Собчак «охладила» Жириновского водой во время теледебатов

Собчак «охладила» Жириновского водой во время теледебатов

Сегодня, 17:03
Претендент на должность главы России журналистка Ксения Собчак вылила на лидера ЛПДР Владимира Жириновского стакан воды, дабы охладить разгорячившегося политика. Конфликт между кандидатами на пост президента произошел во время теледебатов.

Собчак «охладила» Жириновского водой во время теледебатов

 

Жириновский прервал речь представителя партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина и вставил свои реплики. Такое поведение лидера ЛДПР не понравилось Ксении Собчак и ведущая призвала политика к спокойствию. Жириновский агрессивно отреагировал на критику в свой адрес. Государственный деятель назвал Собчак «глупой базарной бабой» и советовал ей возвращаться в программу «Дом-2», поскольку в этом шоу можно спокойно поливать грязью участников.

Журналистка заявила, что в «Доме-2» актеры ведут себя приличнее депутатов. Жириновский разгорячился еще больше и продолжал произносить неприятные слова в адрес Собчак. Тогда журналистка взяла стакан воды и охладила пылкого лидера ЛДПР. После этого Жириновский позволил себе нецензурную брань в прямом эфире. Собчак заявила, что берет пример с него. В прошлом Жириновский выливал стакан воды в лицо Бориса Немцова на теледебатах.
Домбровский Сергей
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