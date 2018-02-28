Собчак «охладила» Жириновского водой во время теледебатов

Жириновский прервал речь представителя партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина и вставил свои реплики. Такое поведение лидера ЛДПР не понравилось Ксении Собчак и ведущая призвала политика к спокойствию. Жириновский агрессивно отреагировал на критику в свой адрес. Государственный деятель назвал Собчак «глупой базарной бабой» и советовал ей возвращаться в программу «Дом-2», поскольку в этом шоу можно спокойно поливать грязью участников.
Журналистка заявила, что в «Доме-2» актеры ведут себя приличнее депутатов. Жириновский разгорячился еще больше и продолжал произносить неприятные слова в адрес Собчак. Тогда журналистка взяла стакан воды и охладила пылкого лидера ЛДПР. После этого Жириновский позволил себе нецензурную брань в прямом эфире. Собчак заявила, что берет пример с него. В прошлом Жириновский выливал стакан воды в лицо Бориса Немцова на теледебатах.