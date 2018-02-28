Лавров: Ситуация для террористов в Сирии ухудшается с каждым днем

Глава МИД России Сергей Лавров выступил с заявлением о том, что он уверен в том, что ситуация в Сирии для мирных жителей хуже не становится, но, при этом, она ухудшилась для террористов.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Николай Офицеров

запрещенная в России террористическая группировка», - заявил министр в ходе своего выступления.Также он заявил, что несмотря на то, что Соединенные Штаты не приглашены официально в Сирию, но тем не менее они постоянно оказывают противостояние террористам и тоже отмечают, что террористическую активность на территории страны будут подавлять и уничтожать постоянно.