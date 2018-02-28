Лавров: Ситуация для террористов в Сирии ухудшается с каждым днем

«Я не могу однозначно утверждать, что ситуация в Сирии ухудшается. Она становится с каждым днем хуже для «Джебхат ан-Нусры»* (запрещенная в России террористическая группировка – ред.). Американская коалиция их намеренно и не совсем, но постоянно щадила. Мы поднимали этот вопрос с Вашингтоном много раз, но так и не получали вменяемого ответа, который внушал бы нам доверие. Совершенно понятно, что до тех пор, пока терроризм заявляет о себе на территории Сирии, с ним будет продолжаться борьба. Он будет окончательно уничтожен, за это я могу ручаться», - заявил министр в ходе своего выступления.
Также он заявил, что несмотря на то, что Соединенные Штаты не приглашены официально в Сирию, но тем не менее они постоянно оказывают противостояние террористам и тоже отмечают, что террористическую активность на территории страны будут подавлять и уничтожать постоянно.