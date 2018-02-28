Настя Рыбка просит Навального спасти ее

Блогер и сотрудница сферы эскорт-услуг Анастасия Вакушевич, более известная под псевдонимом Настя Рыбка, разместила в Instagram обращение к оппозиционеру Алексею Навальному. Девушка просит спасти ее от «агрессии России», которая якобы мечтает «сгноить даму в тайской тюрьме».

Домбровский Сергей

Настя Рыбка просит не выдавать ее РФ, так как ее уничтожат в рамках политических репрессий. Работница эскорт-услуг обратилась к Навальному, который всё организовал, и просит оппозиционера привлечь США к этому делу. Настя Рыбка обещает рассказать правду, если получит гарантии защиты. По словам блогера, если Вашингтон не окажет поддержку, то Москва их уничтожит. Настя Рыбка жалуется на болезнь, приобретенную после двух суток, проведенных на полу тайской тюрьмы.Девушку задержали в Таиланде и отправили за решетку за проведение запрещенных секс-тренингов. Материалы любовных игр опубликовали в Сети. Видео стало доказательством, сыгравшим на руку полицейским. Ранее в социальных сетях появились фотографии, на которых Настя Рыбка запечатлена рядом с олигархом Олегом Дерипаской.