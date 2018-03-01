Трамп предпочёл причёску собственной жене и сыну

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз шокировал мировую общественность своим поведением. На этот раз он оставил своего сына и супругу под дождём, спасая свою причёску под зонтом.

Большинство пользователей сошлись во мнении, что человек, не способный защитить и уберечь от невзгод свою собственную семью, вряд ли сможет защитить целый народ. В большинстве гневных комментариев люди замечали, что им следовало не отдавать голос за Трампа.

Александр Вест

В Сети популярность набирает видеоролик, на котором запечатлён момент, когда Дональд Трамп взбирался по трапу на авиалайнер, прикрываясь от шквального ветра и дождя с помощью зонта, который он прижимал поближе к своей золотистой причёске. Многие пользователи по всему миру были возмущены тем, что президент США оставил позади 11-летнего сына, а также свою супругу, которые поднимались по трапу под сильным дождём. Некоторых пользователей возмутил тот факт, что Трамп не подставил зонт для своего сына даже тогда, когда он поднялся и стал рядом с ним.