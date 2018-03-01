Трамп предпочёл причёску собственной жене и сыну

В Сети популярность набирает видеоролик, на котором запечатлён момент, когда Дональд Трамп взбирался по трапу на авиалайнер, прикрываясь от шквального ветра и дождя с помощью зонта, который он прижимал поближе к своей золотистой причёске. Многие пользователи по всему миру были возмущены тем, что президент США оставил позади 11-летнего сына, а также свою супругу, которые поднимались по трапу под сильным дождём. Некоторых пользователей возмутил тот факт, что Трамп не подставил зонт для своего сына даже тогда, когда он поднялся и стал рядом с ним.
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