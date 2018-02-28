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| | В МИД РФ назвали вбросы СМИ по «кокаиновому делу» злонамеренными домыслами

В МИД РФ назвали вбросы СМИ по «кокаиновому делу» злонамеренными домыслами

Сегодня, 14:31
В МИД РФ назвали версии по «кокаиновому делу», опубликованные в СМИ, домыслами. Замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков утверждает, что все информационные вбросы, за последние дни не имеют никакого отношения к действительному положению вещей.

В МИД РФ назвали вбросы СМИ по «кокаиновому делу» злонамеренными домыслами

 

Замечание замглавы МИД сводилось к тому, что инициатором расследования были не аргентинские спецслужбы, а именно российские. Аргентинские коллеги подключились к операции уже в процессе проведения. Рябков добавил, что все сообщения о том, что к скандалу имеют отношение какие-либо структуры, не упомянутые в официальных комментариях МИД и ФСБ следует считать поклепом и злонамеренными домыслами из разряда фейк-ньюс.

Прежде в масс-медиа попала информация о том, что в операции с чемоданами в посольстве России в Аргентине был задействован спецборт из летного отряда «Россия». В Управлении делами президента эти сведения опровергли. Отмечается, что информационный бум предваряли сообщения о предотвращении отправки в Москву из Буэнос-Айреса 389 килограммов кокаина. Организатора поставок объявили в международный розыск и внесли в базу данных Интерпола.
Дарья Светозарова
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