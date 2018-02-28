Рогозин закрыл свой Twitter после разоблачающей статьи "Новой газеты"

Страница российского вице-премьера Дмитрия Рогозина на просторах микроблога Twitter оказалась видна исключительно для его подписчиков. Все дело в том, что чиновник решил ограничить доступ к ней после появившегося материала «Новой газеты» о его якобы «племяннике», который является членом совета директоров предприятия «Фотоэлектронные приборы».

Николай Офицеров

», - отмечается теперь на просторах его аккаунта.У Рогозина на данный момент 898 тысяч подписчиков. Ранее отмечалось, что недоступной для неподписанных пользователей оказалась также и страничка вице-премьера в Facebook. Однако по состоянию на 9:30 по московскому времени общедоступные записи Рогозина вновь смогут увидеть все зарегистрированные в социальной сети пользователи.Статья о «племяннике» российского вице-премьера была размещена «Новой газетой» 26 февраля. В ней отмечается, что молодого человека зовут Роман и он с 2014 года входит в совет директоров стратегического предприятия «Фотоэлектронные приборы», половина объема ценных бумаг которого принадлежит Алексею Беседе, сыну генерала ФСБ Сергея Беседы. Информацию об этом издание получило из взломанной переписки 2014 года самого Алексея вместе с совладельцами «Н-Транса» Константином Николаевым и Александром Тарасовым.