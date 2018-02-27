Японские истребители сопроводили российский Су-24МР в нейтральном небе

Сегодня российский разведывательный самолет Су-24МР совершил плановый полет над Японским морем, не нарушив при этом воздушное пространство ни одного государства. Истребители военно-воздушных сил Японии поднялись навстречу лайнеру.

Виктория Озерова

Пресс-служба Восточного военного округа РФ проинформировала о том, что сегодня разведчик Су-24МР успешно провел плановый полет над акваторией Японского моря. В сообщении уточняется, что лайнер совершил все маневры в соответствии с Международными нормами, не нарушив воздушного пространства ни одной из стран.Ранее в СМИ появилась информация, что навстречу российскому авиалайнеру вылетели японские истребители. По версии оборонного ведомства страны, судно летело в сторону острова Хонсю, но повернуло обратно после появления истребителей. Следует отметить, что второй полет японские самолеты сегодня совершили для перехвата Y-9 КНР, который также не нарушил границ.