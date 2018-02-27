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| | Японские истребители сопроводили российский Су-24МР в нейтральном небе

Японские истребители сопроводили российский Су-24МР в нейтральном небе

Вчера, 21:18
Сегодня российский разведывательный самолет Су-24МР совершил плановый полет над Японским морем, не нарушив при этом воздушное пространство ни одного государства. Истребители военно-воздушных сил Японии поднялись навстречу лайнеру.

Японские истребители сопроводили российский Су-24МР в нейтральном небе

 

Пресс-служба Восточного военного округа РФ проинформировала о том, что сегодня разведчик Су-24МР успешно провел плановый полет над акваторией Японского моря. В сообщении уточняется, что лайнер совершил все маневры в соответствии с Международными нормами, не нарушив воздушного пространства ни одной из стран.

Ранее в СМИ появилась информация, что навстречу российскому авиалайнеру вылетели японские истребители. По версии оборонного ведомства страны, судно летело в сторону острова Хонсю, но повернуло обратно после появления истребителей. Следует отметить, что второй полет японские самолеты сегодня совершили для перехвата Y-9 КНР, который также не нарушил границ.
Виктория Озерова
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